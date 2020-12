Er lijkt geen eind te komen aan de opmars in waarde van de bitcoin. Woensdag was een bitcoin 28.599,99 ouderwetse dollars waard. Waarmee de waarde ruim 295 procent hoger is dan aan het begin van dit jaar.

Op Tweede Kerstdag werd de grens van 25.000 dollar voor het eerst geslecht. Door de snelle stijging stappen meer beleggers in, wat de waarde weer verder opdrijft.

De cryptomunt was op 16 december voor het eerst meer waard dan 20.000 dollar. Begin dit jaar kostte de cryptomunt zo'n 8000 dollar, wat tijdens de eerste coronagolf halveerde tot onder de 4000 dollar. Daarna steeg de prijs, vooral in de herfst ging het hard.

Betaaldienstverlener PayPal aanvaardt bitcoins inmiddels als legitiem betaalmiddel wat de waarde ook goed doet.