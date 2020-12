Annexum heeft de overname van 62 winkelpanden van supermarktketen Jumbo afgerond, zo meldt de aanbieder van vastgoedfondsen woensdag. De panden komen begin volgend jaar in een nieuw supermarktfonds terecht, waardoor de weg voor particuliere beleggers openligt om via dit fonds te investeren in een Jumbo-filiaal.

Het grootste deel van de panden die te koop stonden, 55 stuks, waren oude C1000-vestigingen. De winkels kwamen in 2012 in handen van Jumbo toen de op een na grootste supermarktketen van Nederland C1000 overnam. De overige zeven verkochte panden zijn momenteel verhuurd aan andere winkelformules.

Het totale investeringsbedrag voor de supermarktpanden van Jumbo komt uit op 325 miljoen euro. Met dat geld moet onder meer de overname van HEMA-winkels door Jumbo gefinancierd worden, een transactie waarmee zo'n 440 miljoen euro gemoeid is. De overname moet in februari van komend jaar formeel zijn afgerond.

Annexum wil de komende twee jaar aan de slag met de verduurzaming van de verschillende Jumbo-filialen. Hierbij zal een groot aantal supermarktpanden voorzien worden van zonnepanelen.