Kleine bouwondernemingen profiteerden dit jaar volop van woningeigenaren die, mede door de lockdown, massaal aan het klussen zijn geslagen. Ze zagen hun inkomsten vooral in het derde kwartaal oplopen. Dat meldt ING Economisch Bureau donderdag. Voor het komend jaar is de bank niet vrolijk gestemd; de bouwsector moet het waarschijnlijk doen met 4 procent minder omzet.

Veel woningeigenaren namen hun stulpje in 2020 onder handen. Zo werd in veel gevallen het vakantiegeld in het eigen huis gestoken. Daarbij namen ze veelal kleine bouwbedrijven in de arm, die gespecialiseerd zijn in dergelijke klussen. Het gaat dan vooral om bouwers met minder dan tien werknemers. In het derde kwartaal liepen de inkomsten het meeste op, met een plus van 5 procent vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar.

Daar stond tegenover dat de middelgrote bouwers, met tien tot honderd werknemers, hun omzet met datzelfde percentage zagen krimpen. Volgens de bank kwam dit onder meer doordat vorig jaar minder vergunningen zijn verstrekt. Ook het gebrek aan investeringen in bedrijfsgebouwen speelt vermoedelijk een rol. Mede daardoor verwacht ING dat het omzetverlies voor de gehele sector dit jaar uitkomt op 1 procent.

Minder nieuwbouwwoningen in 2021

Voor het komende jaar heeft de bank geen prettige vooruitzichten. De verwachting is dat er in 2021 zo'n 65.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd worden. Dat zijn er zo'n 4.000 minder dan de 69.000 van dit jaar. En dat aantal was ook al kleiner dan dat van vorig jaar.

Oorzaak van de daling van komend jaar is dat er minder vergunningen zijn verleend in 2019. "Het toegenomen aantal bouwvergunningen in 2020 kan hier nog geen tegenwicht aan bieden", aldus de bank. "Het duurt namelijk gemiddeld zo'n anderhalf jaar voordat een vergeven bouwvergunning voor nieuwbouw daadwerkelijk leidt tot een afgebouwde woning."

Ook speelt mee dat de werkloosheid naar verwachting oploopt in 2021 en dat er meer financiële onzekerheid ontstaat bij de consument. Mede hierdoor moeten de bouwers het volgend jaar doen met gemiddeld 4 procent minder inkomsten.

De bank verwacht niet dat de nieuwe lockdown, die medio december is ingegaan, veel impact heeft op de bouwbedrijven. "Bouwplaatsen blijven open en de laatste twee weken in december zijn voor de sector in de regel rustigere weken, waarin veel vakanties gepland staan", aldus ING in een toelichting.