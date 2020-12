Nadat sigaretten en andere rookwaar op 1 juli in de supermarkten volledig aan het zicht onttrokken moesten zijn, is het vanaf 1 januari de beurt aan de pompstations en gemakswinkels, zoals Bruna en Primera. Volgens de brancheorganisatie voor de tabaks- en gemaksdetailhandel NSO, is het effect van de maatregel in de supermarkten volstrekt onduidelijk, omdat dit midden in het coronajaar gebeurde.

Zo keerden 'oudere klanten' volgens de brancheclub terug naar de tabakszaak op de hoek. "Omdat ze de drukte in de supermarkten willen mijden. Niet omdat de sigaretten daar zijn afgedekt, maar dat vertekent wel het beeld", zegt directeur Janwillem Burgering van de NSO tegen NU.nl.

Dat een groot deel van de gemakswinkels nu gedwongen dicht is, zal ook weer leiden tot een verschuiving in waar rokers hun tabak halen. "Ook ging bijvoorbeeld de grens met België dicht, waardoor Nederlandse ondernemers in de grensstreek meer tabak verkochten. Doorgaans wordt veel tabak over de grens gekocht omdat dit voordeliger is."

Voor het zogenoemde totale uitstalverbod gelden in 2021 nog maar twee uitzonderingen: de tabaksspeciaalzaken en de tabakswinkel op de hoek. "De speciaalzaken verkopen vrijwel uitsluitend tabak en nog wat loten en kranten. De winkel op de hoek verkoopt ook kaarten en snoep, maar moet voor de uitzondering minimaal 75 procent van de omzet uit rookwaar halen", weet Burgering.

En het gaat om jaaromzetten tot 70.000 euro per jaar. Deze winkels moeten medio 2021 aantonen dat zij aan deze eisen hebben voldaan. Volgens de NSO halen pompstations, althans de tankshops, 40 tot 50 procent van de omzet uit sigaretten en shag. "Dat hangt ook wel af van de locatie, zo ligt de omzet uit eten en drinken voor tankstations langs de snelweg hoger."

Bij gemakswinkels is het percentage van de omzet dat wordt behaald door tabaksverkoop volgens hem nog hoger. "Alhoewel dat in de loop van dit jaar ook weer minder is geworden op het totaal, omdat de mix is veranderd." Zo zijn de Bruna's bijvoorbeeld meer spullen voor het thuiswerken gaan verkopen, zoals printpapier en schrijfblokken. Directeur Gert van Doorn van Primera houdt het op zo'n 40 procent van de omzet voor rookwaar.

Primera had tabak al afgedekt met het oog op de drukke dagen

De 525 winkels die onder de naam Primera opereren, zijn allemaal klaar voor het uitstalverbod. "We zijn daar op tijd mee begonnen. Eind oktober was alles klaar. We wilden niet dat er in de - normaal gesproken - drukste tijd van het jaar nog in de winkels gesleuteld moest worden", zegt Van Doorn met een licht cynische ondertoon. Want de winkels zijn door de lockdown nu dicht.

In hoeverre de winkels van Bruna zijn voorbereid, kon een woordvoerder van Audax, waar deze zaken toe behoren niet zeggen. Bij de 55 winkels van AKO die ook van Audax zijn, wordt juist gebruikgemaakt van het feit dat de filialen dicht zijn. "Normaliter had een dergelijke winkelaanpassing 's avonds na sluitingstijd gemoeten, nu hebben we dit overdag gedaan."

Ook The Read Shop en Vivant zijn franchiseformules van Audax. Bij die eerste verkopen 130 van de 150 winkels tabak, bij Vivant alle 127. De franchisenemers moeten er zelf voor zorgen dat per 1 januari aan de regels is voldaan, daarbij geldt volgens de woordvoerder ook dat de tabak vanaf de straatkant niet meer zichtbaar mag zijn.