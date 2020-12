Griekenland heeft dit jaar zo'n 4 miljard euro verdiend aan toerisme. Dat is minder dan een kwart van de 18 miljard euro die de voor het land belangrijke inkomstenbron een jaar eerder opleverde. Dat blijkt uit cijfers die SETE, de Griekse organisatie voor toerisme, dinsdag bekend heeft gemaakt.

De Griekse economie is voor ongeveer een vijfde afhankelijk van de inkomsten uit het toerisme; een op de vijf Grieken werkt in de sector.

Griekenland heeft al drie keer een beroep moeten doen op de internationale gemeenschap om uit de financiële nood gered te worden. In 2018 gebeurde dat voor het laatst. De verwachting is dat de Griekse economie dit jaar met 10 procent krimpt.

De hoop is dat het toerisme komende zomer weer aantrekt. "We moeten tot de tweede helft van volgend jaar wachten voordat we iets van beweging zullen zien in het toerisme", zegt Yannis Retsos van SETE. "Alles wat daarvoor gebeurt, zou een aangename verrassing zijn."