Het plakken van papieren koopzegels van Albert Heijn is zo goed als verleden tijd. De grootste supermarktketen van het land stopt op 1 januari, na 65 jaar, met de uitgifte van de papieren zegel. Klanten kunnen vanaf dan alleen digitaal sparen. De boekjes kunnen ze nog vijf jaar inleveren.

AH introduceerde de koopzegel in 1955, al kreeg het eerst nog de naam Obligatiezegel. De klant kon toen bij het afrekenen van de boodschappen voor 10 cent een zegel kopen. Wie de zegels keurig in een spaarboekje plakte, had dat boekje met 490 zegels vol en kreeg 52 gulden uitgekeerd. Dat is een rente van 6 procent.

De actie viel in goede aarde en klanten spaarden volop. Er veranderde weinig in de tussenliggende jaren. Nog altijd krijgen klanten zegeltjes bij hun boodschappen en nog steeds is de rente hetzelfde.

Maar in het jaar van COVID-19 bleek ook de zegel niet immuun voor de gevolgen van de pandemie. In het, bijna, afgelopen jaar maakten AH-klanten massaal gebruik van online diensten, onder meer om het risico op besmettingen te verkleinen.

Het aantal wekelijkse gebruikers van de AH-app steeg naar twee miljoen, een vertienvoudiging ten opzichte van de 200.000 van een jaar eerder. Het aantal klanten dat zelf boodschappen scande in de winkels verdriedubbelde in die periode. Ook het digitaal sparen nam dit jaar bij Albert Heijn een hoge vlucht met inmiddels zo'n 600.000 spaarders. Van de uitgegeven zegels is momenteel zo'n 80 procent digitaal.

Hoewel Albert Heijn sowieso steeds meer online wil doen, zorgde de pandemie voor een stroomversnelling, wat het Zaandamse bedrijf deed besluiten om het boek van de papieren zegel definitief te sluiten. Wie zijn incomplete boekjes niet meer op tijd vol krijgt, kan de onvolledige boekjes en losse zegels omruilen voor de digitale variant.

Toch zijn klanten niet massaal hun volle spaarboekjes aan het inleveren op dit moment. Dat hoeft ook niet, want de zegeltjesspaarder heeft daar nog zeker tot eind 2025 de tijd voor. Maar de tijd van likken en plakken is voorbij.