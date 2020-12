Het Amerikaanse Lagerhuis heeft ingestemd met een verhoging tot 2.000 dollar (zo'n 1.630 euro) van een 'coronacheque' voor vrijwel elke Amerikaan. Eerder was dat 600 dollar. De Senaat moet de wijziging nog goedkeuren.

De cheque is onderdeel van het veel grotere coronasteunpakket ter waarde van 900 miljard dollar waar de Amerikaanse president Donald Trump zondag uiteindelijk mee instemde. Het verhogen van de cheque was voor hem een voorwaarde om dat te doen.

Het is echter nog niet zeker of de Amerikanen daadwerkelijk 2.000 dollar aan coronasteun tegemoet kunnen zien, de Senaat moet zich daar nog over uitspreken. Ondanks dat de Republikeinen daar in de meerderheid zijn, moet nog duidelijk worden of de verhoging ook in meerderheid gesteund wordt.