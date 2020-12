De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines (AA) zet vanaf dinsdag de Boeing 737 MAX weer in voor commercieel gebruik. Het toestel heeft twintig maanden aan de grond gestaan nadat twee toestellen van het type niet lang na elkaar neerstortten.

Begin december heeft AA het toestel uitgebreid getest zonder passagiers aan boord. Vanaf 29 december tot 4 januari worden dagelijks twee vluchten, een retourtrip, van Miami naar New York uitgevoerd met reizigers aan boord.

Passagiers worden niet verplicht met het beruchte toestel te vliegen. Wie een vlucht bij AA boekt, krijgt de keuze tussen de 737 MAX of een ander vliegtuig.

"We verwachten in januari steeds meer toestellen weer in gebruik te nemen, tot een maximum van 36 vluchten per dag vanaf Miami", aldus AA, de grootste gebruiker van de 737 MAX wereldwijd.

In de maanden dat de MAX aan de grond stond heeft Boeing verscheidene aanpassingen in de softwaresystemen doorgevoerd. Ook zijn extra trainingen voor piloten verplicht gesteld. Een fout in een systeem was debet aan de dodelijke crashes met de toestellen van Lion Air en Ethiopian Airlines.