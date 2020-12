Het aantal reizigers op Amerikaanse luchthavens was zondag het grootste sinds het begin van de coronacrisis medio maart, meldt de Transportation Security Administration (TSA).

In totaal verwerkten de vliegvelden in de VS zondag 1,28 miljoen reizigers. Dat is het grootste aantal sinds 15 maart.

Het is voor de zesde keer in de voorbije tien dagen dat het aantal reizigers boven de 1 miljoen uitkomt. Dit ondanks waarschuwingen van deskundigen dat mensen het reizen zoveel mogelijk moeten beperken in deze periode.

Ondanks de stijgende lijn is het niveau van voor de pandemie nog lang niet gehaald. In de afgelopen tien dagen kwamen er in totaal 10,2 miljoen passagiers op de luchthavens, terwijl dat er in dezelfde periode vorig jaar nog zo'n 25 miljoen waren.

In het nieuwe coronasteunpakket in de VS, dat zondag door president Donald Trump is goedgekeurd, is zo'n 15 miljard dollar (12,27 miljard euro) steun uitgetrokken voor de werkgelegenheid bij Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen.

Dit brengt met zich mee dat United Airlines en American Airlines zo'n 32.000 personeelsleden weer terug aan het werk moeten zetten, nadat ze eerder met verlof waren gestuurd. Ook Southwest Airlines had plannen om bijna zevenduizend werknemers met verlof te sturen, maar heeft inmiddels gemeld hiervan af te zien vanwege de aanstaande steun.