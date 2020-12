Ondanks de gedeeltelijke lockdown in het voorjaar en het goeddeels wegvallen van de vakanties werd in het tweede kwartaal niet meer maar juist minder extra afgelost op de hypotheek. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag desgevraagd aan NU.nl.

In totaal werd in de maanden april, mei en juni zo'n 3,5 miljard euro extra afgelost, circa 340 miljoen euro minder dan in het tweede kwartaal van 2019. "Uit voorlopige cijfers blijkt dat ook in het derde kwartaal van 2020 de vrijwillige aflossingen lager waren dan in datzelfde kwartaal een jaar eerder."

Het geld dat we niet uitgaven aan uiteten en op vakantie gaan, belandde vooral op de bankrekeningen van de consument. "Op spaarrekeningen en lopende rekeningen", aldus DNB. Dat is inclusief het vakantiegeld dat doorgaans in mei of juni wordt bijgeschreven.

DNB noemt het opvallend dat de consument er met het extra geld op zak niet voor koos om de hypotheekschuld te verkleinen en zodoende ook de aflossingsduur en/of het maandelijkse bedrag te verminderen. "Dat is opvallend, omdat vrijwillige aflossingen doorgaans een substantieel deel van de vrije besparingen vormen."

En die vrije besparingen waren juist ongekend hoog. De vrije besparingen zijn alles wat de consument spaart, met uitzondering van de pensioenopbouw, want die is doorgaans niet vrijwillig. De totale vrije besparingen waren dit jaar in het tweede kwartaal 12,4 miljard euro hoger ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.

DNB: "De stijging is het gevolg van een toename van het beschikbare inkomen van 2,4 miljard euro en een daling van de consumptieve bestedingen met 10 miljard euro, vergeleken met vorig jaar." Het beschikbare inkomen bestaat onder andere uit loon, uitkeringen, pensioenen, rente en dividend, min belastingen en premies.

Mogelijk dat in de laatste maanden van het jaar alsnog wel meer extra wordt afgelost op de hypotheek, dat is traditioneel wel het kwartaal waarin dit het meest gebeurt. In de eerste helft van het jaar koos de consument vooral voor sparen.