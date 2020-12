Meer dan 23.000 werkgevers hebben de afgelopen twee weken loonsteun (NOW) aangevraagd bij het UWV voor de periode oktober tot en met december. Dat heeft de uitkeringsinstantie maandag bekendgemaakt. De aanvragen komen bovenop de 58.000 bedrijven die eerder al om loonsteun vroegen voor de laatste drie maanden van het jaar.

Vanwege de nieuwe strenge lockdown die op 15 december is ingegaan, moeten winkels die geen essentiële producten verkopen, de deuren dicht houden tot minimaal 19 januari. Om de getroffen winkeliers tegemoet te komen, heeft het kabinet besloten om het NOW-loket weer te openen, tot zondag 27 december.

In de ruim anderhalve week hebben in totaal 23.000 bedrijven steun aangevraagd, waardoor het totale aantal aanvragers uitkomt op 81.000. Dat zijn er fors meer dan in de tweede periode (juni tot en met september), toen de teller bleef steken op 65.000. In de eerste periode, bij de uitbraak van de pandemie, was het aantal echter flink hoger, met zo'n 140.000 verzoeken om loonsteun.

Van de 81.000 ingediende aanvragen zijn er inmiddels ruim 62.000 toegekend. Deze bedrijven hebben gezamenlijk 1,1 miljoen mensen in dienst en inmiddels 1,3 miljard euro loonsteun ontvangen. Een deel van de toegekende subsidie wordt op een later moment uitgekeerd. Een deel van de aanvragen, ongeveer 3.300, zijn afgewezen, omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden. De overige zijn nog in behandeling.

Bij de NOW-regeling krijgen werkgevers maximaal 80 procent van hun loonkosten vergoed, afhankelijk van hun verwachte omzetverlies. De bedrijven krijgen een voorschot. Later bepaalt het UWV op basis van het werkelijke omzetverlies op hoeveel loonsteun een bedrijf recht heeft. Dit kan ook betekenen dat een bedrijf de ontvangen steun, deels of in zijn geheel, moet terugbetalen.

De NOW-regeling loopt door tot in ieder geval medio volgend jaar. Waarschijnlijk kunnen bedrijven vanaf 15 februari een aanvraag indienen voor loonsteun over de periode januari tot en met maart 2021. In de aanvankelijke plannen zou deze steun met ingang van komend jaar worden afgebouwd. Maar dat afbouwen is later teruggedraaid.