Het aantal supermarkten dat op Nieuwjaarsdag open zal zijn, nadert het aantal supers dat op Eerste Kerstdag open was. Op Eerste Kerstdag ging het om 46 procent van de supermarkten, op Nieuwjaarsdag zal 42 procent open zijn. Dat blijkt maandag uit gegevens van Openingstijden.nl.

Het aantal supermarkten dat op 1 januari open is, neemt al jaren toe. Op de eerste dag van 2020 was 30 procent open, het jaar daarvoor was het 19 procent. "Komende Nieuwjaarsdag is sprake van meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2019", zegt Bob Gross van Openingstijden.nl.

Ook het percentage supermarkten dat met Kerst open is, wordt elk jaar meer.

Bekeken over de gemeenten in Nederland, is in 259 plaatsen minstens één supermarkt open op Nieuwjaarsdag. "In 96 gemeenten blijven ze dicht. Dat zijn vaak de kleinere gemeenten en die in de biblebelt", aldus Gross. In de grote gemeenten is overwegend meer dan de helft van de supermarkten die daar zitten open.

Amsterdam spant de kroon met 144 grootgrutters waar mensen op 1 januari boodschappen kunnen doen. In het kader van het spreiden van de drukte in verband met het coronavirus gaan ook meer supermarkten op de eerste dag van het nieuwe jaar al om 9 uur open.

"Maar de meest toch nog steeds om 10 uur", zegt Gross. En een deel om 12 uur. Overigens sluiten de bulk van de supermarkten oudejaarsdag om 19:00 uur de deuren, conform de winkeltijdenwet. "Zo'n 10 procent heeft toestemming om later te sluiten."

De openingstijden van 3.700 winkels werden bekeken op een totaal van 4.500. waarbij alle grote ketens met uitzondering van Spar zijn meegenomen.