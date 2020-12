Met nog maar een paar dagen te gaan voordat de overgangsperiode is afgelopen, roept de Britse overheid bedrijven maandag op zich nu toch echt voor te bereiden op de Brexit. De verwachting is dat er aan Britse zijde chaos zal ontstaan - ondanks dat er nu een deal ligt.

Op 31 december om 23.00 uur (lokale tijd) is de transitieperiode ten einde en is de Brexit ook economisch gezien een feit. Ondanks de afspraken in de Brexit-deal die afgelopen donderdag rondkwam, betekent dit dat er veel administratie gedaan moet worden bij bedrijven die handel drijven over de grens.

"De deal is een feit, maar grote veranderingen gaan gepaard met uitdagingen en kansen", zei de Britse minister voor Kabinetszaken Michael Gove in een verklaring. Britse bedrijven moeten zich opmaken voor het echte vertrek uit de douane-unie van de Europese Unie, vervolgde hij. Gove: "Bedrijven en burgers moeten zich voorbereiden en er is nog heel weinig tijd om dat te doen."