De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag onverwacht toch zijn handtekening gezet onder een door het Congres goedgekeurd steunpakket voor de Amerikaanse burgers en economie. Trump noemde het coronasteunpakket ter waarde van 900 miljard dollar (735 miljard euro) vorige week nog "een schande" en zinspeelde erop dat hij de wet niet zou ondertekenen.

Daarnaast voorkwam de president zondag een lamlegging van de federale overheid (shutdown) door zijn handtekening te zetten onder een federale begroting van 1,4 biljoen dollar. Hierdoor kunnen de salarissen van bijvoorbeeld overheidsmedewerkers en defensiepersoneel doorbetaald worden.

Het coronasteunpakket werd vorige week na maandenlange onderhandelingen al goedgekeurd door het Congres, maar Trump weigerde in eerste instantie in te stemmen met het pakket.

De president wilde dat de waarde van een steuncheque voor Amerikanen die hun baan hebben verloren zou worden verhoogd van 600 naar 2000 dollar en dat "verspillende en onnodige elementen" uit de nota worden geschrapt. Trump heeft de steun van veel Democraten in het Congres voor het verhogen van de cheque naar 2000 dollar. Hij wordt door een meerderheid van zijn eigen partij hierin echter niet gesteund.

Het is nog niet bekend waarom de president zondag toch besloot de wet te ondertekenen.

Biden uitte felle kritiek op weigering Trump

Zaterdag liep de eerdere steunregeling af voor Amerikanen die hun baan hebben verloren in de coronacrisis. Trumps opvolger Joe Biden uitte eerder zondag, kort na het verstrijken van de deadline, felle kritiek op de president. "Ongeveer 10 miljoen Amerikanen zullen vandaag hun werkloosheidsuitkering verliezen", aldus Biden.

Het coronasteunpakket is het op een na grootste steunpakket ooit voor de Amerikaanse economie. In het steunpakket is naast steun aan de burgers ook een uitbreiding van de steunregeling voor worstelende kleine bedrijven opgenomen en zou er meer extra geld naar scholen, luchtvaartmaatschappijen, openbaar vervoer en de verspreiding van coronavaccins gaan.