Facebook heeft kantoren in Ierland gesloten die hebben geholpen de door het bedrijf verschuldigde belasting in de VS te verlagen. Dat blijkt uit documenten ingezien door The Times.

De Ierse kantoren waren op papier eigenaar van een groot deel van het intellectuele eigendom van Facebook. De Amerikaanse tak van het bedrijf betaalde licentiegeld aan deze kantoren, waardoor de winst op het hoofdkantoor lager werd en minder werd belast.

Uit documenten blijkt dat Facebook op die manier 101 miljoen dollar (ongeveer 82 miljoen euro) aan belasting betaalde in 2018, op een bedrag van 15 miljard dollar (ruim 12 miljard euro). Cijfers over 2019 en 2020 zijn niet vrijgegeven.

Door het sluiten van de kantoren lijkt een einde te komen aan die belastingconstructie. Volgens een woordvoerder van het bedrijf ligt het intellectuele eigendom weer bij het hoofdkantoor in Californië.

Daarmee reageert het bedrijf vermoedelijk op een conflict in de Verenigde Staten, waar de belastingdienst een rechtszaak tegen de techgigant is gestart. De dienst beweert dat Facebook het Ierse kantoor misbruikte om bewust de belasting te ontduiken.