China haalt de Verenigde Staten mogelijk al in 2028 in als grootste economie ter wereld, stelt het Britse consultancybureau Centre for Economics and Business Research zaterdag in haar jaarlijkse rapport.

Dat is vijf jaar eerder dan voor de coronacrisis werd voorspeld. Volgens het rapport heeft de wijze waarop de Chinese overheid is omgegaan met de pandemie bijgedragen aan een relatief snel herstel. Na een zeer strenge lockdown in het eerste deel van 2020 is een groot deel van de Chinese economie inmiddels weer op gang gekomen.

Terwijl de Chinese economie dit jaar nog met 2 procent groeit, krijgt de VS met een krimp van zo'n 5 procent te maken. Ook de prognoses voor komende jaren zien er voor de Aziatische grootmacht beter uit.

Naast China voorspelt het Britse consultancybureau bovendien dat ook andere Aziatische landen de komende jaren verder zullen groeien. India zou volgens het rapport over tien jaar landen als het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn voorbijgestreefd, waarmee het land de derde economie ter wereld wordt.