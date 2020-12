Er is een Brexit-deal, maar dat betekent niet dat Europese onderhandelaars nu rustig achterover kunnen leunen. Voor de jaarwisseling willen ze namelijk nóg een belangrijk handelsverdrag sluiten, maar dan met China. Het is echter maar de vraag of dat gaat lukken. China zegt vrijdag namelijk dat het de gesprekken over een akkoord weliswaar door wil zetten, maar op "hun eigen tempo".

De gesprekken gaan over een akkoord voor een nieuw investeringsverdrag: de zogeheten EU-China Comprehensive Agreement of Investment. Over dat verdrag wordt al bijna zeven jaar onderhandeld en het is de bedoeling dat Europese bedrijven er meer toegang mee krijgen tot de Chinese markt.

Voor de Chinezen is het belangrijk om met dit akkoord de toegang tot de Europese markt te behouden. Door de handelsoorlog met de Verenigde Staten vreest China geïsoleerd te raken.

Vorige week leek het er nog op dat de twee partijen dicht bij het sluiten van een akkoord waren, nadat Duitsland druk had uitgeoefend. Het Duitse voorzitterschap van de EU loopt volgende week ten einde en China is een belangrijke handelspartner van het land.

Maar inmiddels laat China duidelijk weten dat ze geen haast achter het akkoord willen zetten. China zal de gesprekken "op zijn eigen tempo voortzetten met als uitgangspunt dat de Chinese veiligheids- en ontwikkelingsbelangen worden beschermd", zegt een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het ministerie van Handel zei donderdagavond ook al dat er voor het sluiten van een akkoord inspanning van beide kanten nodig is en dat de partijen elkaar tegemoet zullen moeten komen.