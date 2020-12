Met zeven horecazaken, waarvan de meeste in hartje Amsterdam, werd ook horecaondernemer Won Yip dit jaar overvallen door de uitbraak van COVID-19, de daaropvolgende beperkingen en sluiting van de horeca. De afgelopen maanden is hij druk met het overeind houden van zijn zaken, het in dienst houden van de circa vijfhonderd werknemers en het niet verdienen van geld.

Als het stof van de coronacrisis is neergedaald, is een kwart van de horecazaken die er begin dit jaar nog waren dicht, verwacht Yip. "De helft zal technisch failliet zijn als de balans wordt opgemaakt, een kwart redt het niet. Ik zal geen zaken sluiten", zegt de ondernemer van Chinese komaf stellig, als we hem spreken richting het eind van het jaar van de Rat.

"De rat heeft iets vernietigends in zich, volgend jaar is het jaar van de Os, dat is een goed jaar voor harde werkers." Ook in deze tijd, nu zijn zaken allemaal dicht zijn, is hij elke dag van acht tot acht op kantoor. "Dossiers aan het wegwerken, rekeningen betalen, overleg voeren en voorbereiden op als we weer opengaan", vertelt Yip. "Ik ben vooral drukker dan ooit met het niet verdienen van geld."

De paar honderd werknemers van de horecaondernemer zijn hoofdzakelijk fulltime in dienst. "Dat geeft de mensen rust en zekerheid, en dat is ook wat wij graag willen uitstralen." Hij wil de mensen dan ook in dienst houden en zijn zaken weer openen. "Elke maand moet er een paar ton bij. Als ik op enter druk om dat over te maken, dan gebeurt dat ook. Er zullen ook mensen zijn waarbij niets gebeurt."

Ondanks zijn dertig jaar ervaring kan hij zich nog wel verplaatsen in startende horecaondernemers. "Wij hebben in september ook een zaak van 1.300 vierkante meter geopend op Scheveningen. Als ik geen vet op de botten had gehad, had ik die nu weer kunnen sluiten." Volgens Yip zijn veel horecazaken opgericht met geld van de bank. Die zullen het niet redden, meent hij.

4 euro in de kassa voor toiletbezoek

Er zijn ook te veel zaken, is zijn analyse, er was meer aanbod dan vraag. "Het zijn veelal mensen die erin zijn gestapt na de vorige crisis. Die geen horecabloed hebben maar wel financiering hebben kunnen regelen. Gratis geld noemen ze dat dan. Nou, gratis geld bestaat niet." Yip is van de oude stempel, facturen binnen een week betalen, zo min mogelijk schulden maken.

Hij heeft er geen spijt van dat hij de meeste van zijn zaken in hartje Amsterdam heeft zitten, wat hem wel extra kwetsbaar maakt voor het wegvallen van het toerisme. "Wie wil nou niet op de Dam zitten? Iedereen wil dat. We hebben daar dertig jaar goud verdiend, dat is nu veranderd in modder. Al zou ik vanavond open kunnen gaan, dan zou dat geen zin hebben."

De afgelopen weken zijn wat van zijn zaken wel open geweest voor 'take away koffie'. "Gisteren hadden we met drie man personeel 4 euro in de kassa. Dat was voor toiletbezoek." Yip verwacht ook niet dat de toeristen snel zullen terugkeren. "Op z'n vroegst aan het eind van het tweede kwartaal, misschien in de loop van het derde kwartaal."

Een van de dingen die hij nu met zijn personeel doet, is het aanpassen van de menukaart. "Op de lokale smaak, voor wanneer we weer opengaan. Normaal is het medio januari komkommertijd, maar misschien als mensen nu weer wat mogen, dat ze dan toch meer uit eten zullen gaan."