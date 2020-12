Ambassadeurs van de Europese Unie komen vrijdagochtend bijeen om de details te bespreken van de Brexit-deal die donderdag werd gesloten. Ze krijgen onder meer een briefing van Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar namens de EU.

Er zijn nog niet veel details duidelijk van het handelsakkoord, dat zeker vijftienhonderd pagina's telt. Donderdag zijn alleen de hoofdlijnen gepubliceerd. Daaruit blijkt onder meer dat het akkoord een vrijhandelsovereenkomst is, zonder importheffingen en zonder quota die wel voor andere handelspartners van de EU gelden.

Ook blijkt uit de hoofdlijnen dat vissers uit EU-landen in Britse wateren 25 procent minder vis mogen vangen (met name minder haring). De Britten mogen juist meer vangen in Europese wateren, met name schol. De visserij was lange tijd een heet hangijzer in de Brexit-onderhandelingen.

De deal moet nog worden goedgekeurd door zowel het Europees Parlement als het Britse parlement. De Britten stemmen 30 december over het akkoord. Johnson kan op voldoende steun rekenen omdat zijn eigen partij én de oppositiepartij Labour voor het akkoord zullen stemmen.

Het Europees Parlement kan de deal echter niet meer voor 1 januari goedkeuren omdat dat een erg lang proces is. Daarom zal het akkoord vast in werking worden gesteld en buigt het Europees Parlement zich er in het nieuwe jaar over.