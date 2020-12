Het woon-werkverkeer op de Nederlandse snelwegen viel vorige week 31 procent lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt donderdag uit cijfers die Rijkswaterstaat op verzoek van NU.nl heeft geanalyseerd. Ten tijde van de lockdown in maart was het verschil nog 51 procent.

"De daling is nu minder fors. Dat heeft er voor een deel mee te maken dat het in de winter drukker is op de weg dan in het voorjaar", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Voor het effect van de nieuwe lockdown kan dan ook beter gekeken worden naar het verschil tussen afgelopen week en de week daarvoor.

"In de week voor de toespraak van premier Mark Rutte was er bijna een vijfde minder verkeer op de snelwegen, vorige week is dat opgelopen tot zo goed als een kwart", aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat, die er ook op wijst dat de strengere maatregelen op dinsdag ingingen en de scholen op woensdag werden gesloten. "Dus het gaat niet om een volle week met de nieuwe maatregelen."

Dat mensen nog steeds auto's op de weg zien, klopt volgens de woordvoerder. "In de wintermaanden is het altijd drukker, omdat het dan eerder donker is en het weer slechter is. Mensen pakken dan eerder de auto dan de fiets." Bovendien zou het kunnen dat mensen die naar hun werk moeten nu het openbaar vervoer mijden en ook voor de auto kiezen.

Als gevolg van de afgenomen drukte op de weg zijn er ook veel minder vertragingen. "Er waren al nauwelijks files meer, vorige week waren het er 92 procent minder dan in dezelfde week vorig jaar."