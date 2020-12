Door de lockdown is bijna een derde van de verkooppunten waar je een Staatslot kunt kopen dicht. Om de verkooppunten die nog wel open zijn te ontlasten, is een aantal ketens begonnen met het thuisbezorgen van de Oudejaarsloten. Ook roept Nederlandse Loterij mensen in dat kader op niet tot het laatste moment te wachten met de aanschaf, laat de uitgever van de loten donderdag aan NU.nl weten.

"Traditioneel zien we dat mensen tot de laatste dagen wachten met het kopen van een Oudejaarslot. Mensen die van plan zijn een lot te kopen, roepen we op dit keer niet tot het laatste moment te wachten of de loten online te kopen", aldus een woordvoerder. Hiermee moeten de drogisterijen en supermarkten die het deze dagen toch al heel druk hebben en de loten ook verkopen, ontlast worden.

Vorig jaar werden zo'n zes miljoen Oudejaarsloten verkocht. "Bijna de helft daarvan tussen Kerst en Oudejaarsdag." Voor wie gewend is zijn loten bij een winkel van bijvoorbeeld Primera, Bruna, The Read Shop of CIGO te kopen, kan die bij filialen van die ketens ook online bestellen. "Mensen kunnen hun bestelling bij de lokale ondernemer plaatsen en die komt de loten dan thuisbezorgen", zegt de woordvoerder van Nederlandse Loterij.

De ondernemers die meedoen, staan op de site van de ketens. Ook kunnen zoals altijd loten worden gekocht via de site van de Staatsloterij. Dan krijg je alleen geen lot in handen. "Je kunt het lotnummer dan wel printen op een zelfgekozen sjabloon."