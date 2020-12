De huurprijzen van woningen in de sociale en vrije sector mogen per 1 juli 2021 met maximaal 2,4 procent worden verhoogd, meldde minister Kajsa Ollongren (Wonen) eerder deze week in een brief aan de Tweede Kamer. Mensen met een middeninkomen of hoger die in een sociale huurwoning wonen, kunnen een verhoging van maximaal 5,4 procent krijgen.

Het is voor het eerst dat er een maximale huurverhoging in de vrije sector gaat gelden. Ollongren werkt sinds het afgelopen voorjaar aan een wet die zo'n maximum regelt, omdat verhuurders anders jaarlijks een huurverhoging van 5 tot 6 procent kunnen opleggen. Het wetsvoorstel moet nog wel worden aangenomen.

De maximale huurverhoging geldt alleen voor mensen die nu al in een huurwoning wonen. Bij een verhuizing mag een nieuwe huurprijs worden vastgesteld.

Verhuurders van sociale huurwoningen mogen de prijzen met maximaal 5,4 procent verhogen als de huurder of huurders een inkomen van minstens 44.655 euro per jaar hebben. AOW-gerechtigden en huishoudens van vier of meer personen zijn daarvan uitgezonderd.