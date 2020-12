De Nederlandse staatsschuld was eind september opgelopen tot 441 miljard euro. Tot en met september is 27 miljard euro meer uitgegeven dan er binnenkwam, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

"Dit kwam voornamelijk door de maatregelen van het kabinet om de economie tijdens de coronacrisis te ondersteunen", verklaart het CBS het oplopen van het tekort van de overheid. "Deze maatregelen kostten tot dusver ongeveer 20 miljard euro."

Over de maanden juli, augustus en september had de overheid een tekort van 12 miljard euro. "In het tweede kwartaal was dit nog 24 miljard euro." Doordat het saldo van de inkomsten en uitgaven in het eerste kwartaal nog 9 miljard euro positief was, komt het totaal na drie kwartalen op een tekort van 27 miljard euro.

"De overheid had vorig jaar na drie kwartalen nog een overschot van 11 miljard euro", aldus het CBS.