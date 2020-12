De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van dit jaar met 7,8 procent gegroeid ten opzichte van het dramatische kwartaal ervoor. Dat blijkt uit de tweede berekening van het bruto binnenlands product (bbp) die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft gepubliceerd.

Bij de eerste berekening kwam het CBS tot een cijfer van plus 7,7 procent. "Ten opzichte van de eerste berekening is de consumptie huishoudens naar beneden bijgesteld, maar de overheidsconsumptie naar boven."

Dat heeft er onder andere mee te maken dat er veel meer patiënten zijn geholpen in de ziekenhuizen dan eerder geraamd. "De investeringen zijn ook opwaarts bijgesteld", aldus het CBS. Het handelssaldo is dan weer naar beneden bijgesteld.

De groei over het derde kwartaal is weliswaar de grootste ooit gemeten, maar maakt bij lange na de enorme tik die de economie in het eerste en tweede kwartaal kreeg niet goed.

In het tweede kwartaal kromp de Nederlandse economie met een ongekende 8,5 procent, in de eerste drie maanden van het jaar was er sprake van een teruggang van 1,7 procent.