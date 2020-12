De onderhandelingen over de Brexit-deal, die volgens bronnen al bijna rond is, zijn in de nacht van woensdag op donderdag tot in de late uren doorgegaan. Britse media, waaronder de BBC, melden dat de Europese Commissie naar verwachting donderdagochtend met een verklaring naar buiten gaat treden. De Britse regering zal dan op haar beurt die ochtend een persconferentie houden.

De Europese Unie en de Britse regering zijn momenteel "bezig met de details" van een eventueel handelsakkoord, aldus een Europese functionaris. Er is volgens hem nog geen overeenstemming bereikt. Woensdag werd in de loop van de dag duidelijk dat onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dicht bij een akkoord zijn over hun handelsrelatie na 1 januari.

De onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk lopen al maanden moeizaam maar lijken de laatste dagen meer te zijn gaan vlotten. De grote twistappels zijn vooral welke concurrentieregels van de Europese interne markt van kracht blijven voor de Britten en visserijrechten.

Met een handelsakkoord moet voorkomen worden dat er handelstarieven ontstaan na 1 januari. Vanaf die datum zal het goederenverkeer vanaf beide kanten van de Noordzee en het Kanaal te maken krijgen met douaneformaliteiten, ongeacht of er een akkoord komt of niet.