De Chinese mededingingsautoriteit gaat onderzoeken of Alibaba misbruik maakt van zijn sterke marktpositie. Detoezichthouder kondigde het onderzoek naar de concurrent van Amazon donderdag aan.

Volgens Chinese staatsmedia zullen ook de financiële autoriteiten gesprekken aangaan met Ant Group, de dochteronderneming van Alibaba. Peking hield de beursgang van dat bedrijf vorige maand tegen.

Dat Alibaba-oprichter Jack Ma de Chinese autoriteiten een deel van zijn financiële dienstverlener Ant Financial had aangeboden om de beursgang van dat bedrijf te redden, mocht niet baten. De beursgang zou de grootste ooit worden, maar werd zonder specifieke uitleg door de autoriteiten geblokkeerd.

Ma riep in oktober de woede van de Chinese overheid over zich af. Hij had tijdens een speech gezegd dat een campagne van president Xi Jinping tegen het nemen van te grote financiële risico's de innovatie zou beperken.