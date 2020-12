De Nederlandse consument heeft in de week waarin de nieuwe strenge lockdown inging, 25 procent minder uitgegeven dan dezelfde week vorig jaar. Dat meldt ABN AMRO op basis van de transactiegegevens van de pashouders. Vooral kledingverkopers, juweliers, reisbureaus en de entertainmentsector zagen de verkopen kelderen.

Op dinsdag 15 december ging Nederland opnieuw in een strenge lockdown. Vrijwel alle winkels moesten de deuren sluiten. Dit had meteen invloed op het koopgedrag, blijkt uit gegevens van de bank over de derde week van december, de week waarin de nieuwe contactbeperkende maatregelen ingingen.

Nederlanders gaven vorige week dus een kwart minder uit dan in dezelfde week vorig jaar, terwijl de week ervoor de uitgaven slechts enkele procenten lager waren dan dezelfde periode van 2019. "De terugval in consumptie is aanzienlijk. Maar het laat eveneens zien dat de kabinetsmaatregelen erin slagen om activiteiten te verminderen", aldus ABN AMRO in een toelichting.

De consument gaf vorige week aan vrijwel alles minder uit dan vorig jaar. Het ergst waren de cijfers voor de reisbranche, die het met 81 procent minder moest doen in vergelijking met dezelfde week vorig jaar. De entertainmentsector kreeg een krimp te verwerken van 67 procent, terwijl juweliers en kledingverkopers gemiddeld de helft van hun omzet zagen verdampen. Uitzondering waren de boodschappen, waaraan vooral online (+223 procent) fors meer is uitgegeven.

ABN AMRO heeft ook een vergelijking gemaakt tussen de eerste week van de tweede lockdown en die van de eerste lockdown in maart. Belangrijkste verschillen zijn de uitgaven aan elektronica en doe-het-zelfartikelen. In het voorjaar kochten mensen veel spullen voor het thuiswerken en voor het klussen. Die uitgaven waren in de eerste week van de tweede lockdown flink lager.