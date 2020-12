Reisbureaus D-Reizen en VakantieXperts komen in handen van de huidige CEO Jan Henne De Dijn en zijn zakenpartner Marije Haeck. De twee hebben overeenstemming bereikt met de huidige Duitse eigenaar RT/Raiffeisen Touristik Group over de aankoop. Dat melden de nieuwe eigenaren op LinkedIn.

De overname heeft volgens het bericht geen gevolgen voor de 1.150 werknemers, die allemaal mee overgaan naar de nieuwe eigenaar. Ook blijft het hoofdkantoor van de reisorganisatie gevestigd in Hoofddorp en wil het bedrijf aanwezig blijven in de winkelstraten. D-Reizen heeft 322 reiswinkels verspreid over Nederland. Hoeveel is betaald voor de deal, is niet meegedeeld.

Dat de overname plaatsvindt op een moment dat de reisbranche in grote crisis is, deert de twee nieuwe eigenaren niet. "Natuurlijk zijn we ons zeer bewust van de huidige omstandigheden. Sterker nog, de COVID-19-crisis zorgde eerder al voor een vertraging van de overname", meldt Henne De Dijn.

"Maar wij zien zoveel potentie in D-rt groep (het moederbedrijf van de twee reisorganisaties, red.) dat we, helemaal met de komst van de voucherbank, deze stap met veel vertrouwen zetten." Henne De Dijn blijft na de overname CEO van D-rt groep. Zakenpartner Haeck wordt Chief Technical Officer (CTO).

D-Reizen was ooit onderdeel van supermarktketen Dirk van den Broek. Het was sinds 2014 in Duitse handen.