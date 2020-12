Onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zouden dicht bij het sluiten van een deal zijn. Het akkoord zou woensdagavond of donderdag kunnen worden aangekondigd en lidstaten van de EU zou zijn gevraagd om voorbereidingen te treffen om de deal na de jaarwisseling in werking te stellen.

Een EU-diplomaat zegt tegen persbureau Reuters dat de deal al zo concreet is dat het een kwestie is van "vandaag of morgen aankondigen". Volgens een andere bron binnen de Europese Commissie bevinden de gesprekken zich nog in de "laatste fase".

De Europese Raad, die de leiders van alle lidstaten vertegenwoordigt, zou nu voorbereidingen treffen voor een voorlopige invoering van de handelsafspraken. Daardoor zou het verdrag al kunnen ingaan voordat bijvoorbeeld het Europees Parlement dit heeft behandeld.

De Britten verlieten eind januari de EU, maar zijn in de overgangsfase tot 31 december nog gebonden aan bestaande afspraken met het landenblok. Als er voor die tijd geen overeenkomst over handel is, blijven de voor beide partijen zeer ongunstige basisregels van de Wereldhandelsorganisatie van toepassing. Daardoor zouden tijdrovende douaneprocedures en hoge invoertarieven aan de grens gaan gelden.

Verschillende Britse kranten melden eveneens dat een akkoord in zicht is. Volgens een politiek verslaggever van The Sun is er op het laatste moment nog onenigheid ontstaan rond afspraken over accu's voor elektrische auto's. Zakenkrant Financial Times meldt op basis van ingewijden aan Britse zijde dat er nog steeds discussies zijn over visserij en eerlijke concurrentie, maar dat een deal op woensdagavond mogelijk is.