De storingen van maandag in het betalingsverkeer bij de drie grootste banken en het online betaalsysteem iDEAL werden waarschijnlijk veroorzaakt door grote geldstromen. Er kwam bij mensen veel geld binnen en er werd veel uitgegeven, zegt een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland woensdag desgevraagd tegen NU.nl.

Zo was er met ruim vier miljoen transacties sprake van het op een na grootste aantal iDEAL-betalingen ooit. "De eerste keer dat er meer dan vier miljoen keer met iDEAL werd afgerekend, was op Black Friday dit jaar. Afgelopen maandag was de tweede keer ooit."

Buiten dat werden er ontzettend veel digitale geldtransacties gedaan, wat ertoe leidde dat de systemen bij de banken her en der haperden. Er waren storingen bij zowel ING, ABN AMRO als Rabobank, de drie grootste banken van Nederland.

Dat er storingen optreden door grote volumes gebeurt volgens de woordvoerder van de Betaalvereniging "zelden of nooit". Er was afgelopen maandag duidelijk sprake van een samenloop van omstandigheden. Het was een dag waarop volgens de Betaalvereniging salarissen, uitkeringen en eindejaartoeslagen werden overgemaakt.

"Dat geld werd voor een deel weer uitgeven aan boodschappen, online aankopen en andere uitgaven", legt de woordvoerder uit. "Het zal ook te maken hebben met de lockdown en dat we vlak voor Kerst zitten." Er was sprake van veel reguliere overboekingen, maar het gebeurde die dag bijvoorbeeld ook bovengemiddeld vaak dat mensen geld van hun gewone rekening naar hun spaarrekening overboekten.

Wanneer het vakantiegeld wordt gestort, is ook wel sprake van extra betalingsverkeer. Maar niet in de mate zoals dat begin deze week het geval was.