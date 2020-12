Supermarkten in Nederland hebben in de afgelopen week hun hoogste weekomzet ooit gedraaid. Tussen maandag 14 december en zondag 20 december gaven consumenten maar liefst 1,02 miljard euro uit in de supermarkt. Dat komt voor een groot deel door de coronamaatregelen, meldt meet- en data-analysebedrijf Nielsen woensdag.

Doordat horecazaken al langere tijd gesloten zijn en niet-essentiële winkels sinds vorige week ook, geven consumenten meer geld uit in de supermarkt. Er worden bijvoorbeeld meer etenswaren, tabaksartikelen, cadeaukaarten en (kras)loten verkocht. De omzet lag afgelopen week daardoor 13,3 procent hoger dan in dezelfde week vorig jaar.

Het zou kunnen dat deze week weer een nieuw record wordt bereikt, schrijft Nielsen. Het bureau denkt dat, hoewel restaurants afhaalmaaltijden bieden, veel Nederlanders deze Kerst zelf in de keuken aan de slag gaan. Het is daarbij niet ondenkbaar dat ze zich na dit jaar op wat extra luxe trakteren, waardoor de omzet van de supermarkten nog verder stijgt.