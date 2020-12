KLM treft momenteel voorbereidingen om het passagiersvervoer vanuit het Verenigd Koninkrijk weer op te kunnen starten. Naar verwachting vinden woensdag de eerste vluchten plaats, meldt een woordvoerder. Passagiers die met KLM vanuit het VK naar Nederland willen reizen, moeten een recente negatieve coronatest kunnen laten zien.

Door de uitbraak van een nieuwe, zeer besmettelijke variant van het coronavirus in Engeland vervoerde de luchtvaartmaatschappij sinds zondag geen passagiers meer vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. De toestellen die naar het VK vlogen, kwamen leeg terug, of vervoerden uitsluitend vracht.

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn de regels aangepast, waardoor vervoer vanuit het VK weer mogelijk is. De maatschappij hoopt woensdag weer passagiers naar Nederland te kunnen vervoeren. De reizigers moeten wel kunnen bewijzen dat ze in de laatste 72 uur een PCR-test hebben laten uitvoeren en dat de uitslag daarvan negatief was.

Er waren ook beperkingen voor reizen vanuit Zuid-Afrika. Een woordvoerder van KLM meldt dat ook het vliegverkeer vanuit dat land woensdag weer wordt opgestart.

Ook vluchten naar Turkije weer hervat

Ook vluchten tussen Turkije en Nederland zijn vanaf woensdag weer toegestaan. Turkije besloot zondag om vluchten vanuit Nederland te weren vanwege vanwege de nieuwe variant van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken. Ook in Nederland zijn besmettingen met de nieuwe variant vastgesteld.

Reizigers uit Turkije moeten bij aankomst in Nederland wel tien dagen in quarantaine. Het kabinet raadt Nederlanders nog altijd aan om niet naar het buitenland te reizen, tenzij dat echt noodzakelijk is.

Wie toch naar Turkije of een ander land reist, wordt geadviseerd rekening te houden met plotseling maatregelen die aankomst of vertrek onmogelijk maken.