Nederlandse exporteurs van groenten en fruit zijn bang dat hun goederen zullen verrotten als er geen Brexit-deal wordt gesloten. Op dit moment staan er voor de haven van Dover al veel vrachtwagenchauffeurs vast en in het geval van een no deal-Brexit zouden die rijen nog veel langer kunnen worden.

Nederland exporteert ieder jaar voor ongeveer 2 miljard euro aan groenten en fruit naar het Verenigd Koninkrijk. Als er geen Brexit-deal wordt gesloten, moeten verse goederen bij de grens worden onderworpen aan tijdrovende douanecontroles. Daardoor kan veel vertraging ontstaan.

"Als onze vrachtwagens in die rijen moeten wachten, is dat een ramp voor onze verse producten", zegt logistiek manager Daco Sol van het GroentenFruit Huis. "Vertraging drukt de prijs van onze producten. Ieder klant wil verse producten."

Ook in het VK bestaan er zorgen over verse producten. Hoewel de grens tussen het VK en Frankrijk weer open is voor vrachtverkeer, zorgt de grote vertraging van goederen er in het VK waarschijnlijk voor dat er een stuk minder verse producten in de schappen terechtkomen.

"Het is essentieel dat de vrachtwagens zo snel mogelijk de grens oversteken", zegt de directeur voedingswaren van de Britse brancheorganisatie voor de detailhandel. "Totdat de achterstand is weggewerkt en de levering weer op gang is gekomen, verwachten we dat verse goederen minder beschikbaar zijn."