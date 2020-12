Tweede Kerstdag is bij uitstek de dag voor een bezoek aan IKEA, de woonboulevard of het outletcentrum. Hoewel deze dag tot de drukste van het jaar behoort, leidt de drukte niet per definitie tot meer verkopen. Volgens IKEA, Designer Outlet Roermond en Woonmall Alexandrium zijn zij vooral een geliefde bestemming als kerstuitje.

"Anders dan op gewone winkeldagen merken we dat bezoekers op een dag als Tweede Kerstdag vooral uit zijn op gezelligheid en samenzijn. Ze maken bijvoorbeeld meer gebruik van ons restaurant dan op een willekeurige winkeldag", zegt een woordvoerder van IKEA tegen NU.nl.

Hetzelfde geldt voor Woonmall Alexandrium. "Het is historisch gezien altijd een drukke dag, maar het is vooral kijken en niet kopen. Het wordt gezien als een uitje", zegt een woordvoerder van Colliers, verantwoordelijk voor de grote woonboulevard in Rotterdam. "In plaats van in het bos te gaan wandelen, gaan mensen meubels kijken, zeker als het slecht weer is."

Volgens een woordvoerder van Designer Outlet Roermond, waar hoofdzakelijk kleding wordt verkocht, wordt in de outlet doorgaans toch wel veel gekocht op Tweede Kerstdag. "En het is voor veel mensen ook een uitje." Nu het outletcentrum dicht is, kunnen klanten voor een groot deel ook online terecht. Maar daarmee is het uitje van de bezoekers niet gered.

"Uiteraard hopen wij volgend jaar onze gasten met Kerst weer te verwelkomen", aldus het outletcentrum. Dat hoopt IKEA ook. "We merken elk jaar opnieuw dat Nederlanders een grote behoefte hebben om erop uit te trekken met de feestdagen en vinden het geweldig dat IKEA bij velen hoog op het lijstje staat."

Woonwinkels behalen met minder bezoekers toch meer omzet

Op Tweede Kerstdag trekt IKEA zo'n 20 procent meer bezoekers dan op een reguliere zondag. "Hopelijk is het volgend jaar weer een Tweede Kerstdag zoals we gewend zijn."

Omdat alles dat met het huis te maken heeft dit jaar zo gewild is, verwacht Woonmall Alexandrium ondanks de sluiting nu toch een topjaar. "We hebben tot dusver 10 procent minder bezoekers, maar 20 procent meer omzet."