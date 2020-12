Het aantal kunst- en cultuurfestivals was in 2020 bijna 80 procent kleiner dan in 2019, meldt de Vereniging van Evenementenmakers woensdag. Dit jaar leek aanvankelijk het beste jaar voor festivals ooit te worden: volgens prognoses zouden er in totaal twaalfhonderd evenementen met zo'n 27,4 miljoen bezoekers georganiseerd worden. Maar het coronavirus gooide roet in het eten.

Dit jaar konden slechts 190 festivals doorgaan. Naar die festivals kwamen slechts 1,4 miljoen bezoekers, 95 procent minder mensen dan verwacht. Daarmee stond 2020 als festivaljaar gelijk aan 1985.

De helft van het aantal festivals van dit jaar vond plaats voor maart, voor het begin van de coronacrisis. Ook veruit de meeste bezoeken dateren van die periode.

Hoezeer de inkomsten uit festivals precies door coronacrisis zijn gedaald, is niet duidelijk. In 2019 werd bijna 1 miljard euro verdiend met in totaal 850 festivals.