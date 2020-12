Het aantal hypotheekaanvragen voor de verbetering of verduurzaming van een eigen woning is dit jaar met 48 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar, concludeert De Hypotheker woensdag op basis van eigen cijfers. Door krapte op de huizenmarkt en doordat meer mensen thuiswerken, investeren meer mensen in hun eigen woning.

Het waren volgens De Hypotheker vooral de relatief jonge huiseigenaren (35 tot 45 jaar) die vaker een hypotheekaanvraag voor de verbetering van de eigen woning deden, gevolgd door huizenbezitters in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar. Vanwege het vele thuiswerken lijken meer huiseigenaren een extra (werk)kamer of een uitbouw te willen.

Ook de krapte op de woningmarkt speelt een rol, ziet De Hypotheker. "Door de steeds grotere schaarste aan betaalbare woningen en de almaar stijgende huizenprijzen kiezen veel huizenbezitters er daarom liever voor te investeren in de eigen woning om het wooncomfort te verhogen of hun huis te verduurzamen", zegt commercieel directeur Menno Luiten.

Deze trend zal naar verwachting in het komend jaar doorzetten, schrijft Luiten. Een gemiddelde woning kost inmiddels 344.000 euro.