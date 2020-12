De 123 winkels in België die Blokker begin dit jaar aan de Dutch Retail Group verkocht, zijn door een rechtbank in Mechelen definitief failliet verklaard. De omzet en resultaten van de keten, die daar Mega World heet, stonden de afgelopen jaren al onder druk.

Mega World heeft meer dan 40 miljoen euro aan schulden. Een verzoek bij de rechter om de schulden te herschikken in een groot reorganisatieplan werd eerder al afgewezen. Door het faillissement verliezen ongeveer 650 mensen hun baan. De bewindvoerders worden nu aangesteld als curatoren.

De eigenaar van de Dutch Retail Group is de Nederlander Dirk Bron. Na de overname van de winkels in februari opende Justitie in België een onderzoek naar de zakenman, gericht op mogelijke valsheid in geschrifte, valsheid in jaarrekeningen en misbruik in vennootschapsgoederen. In Nederland staat Bron terecht voor fraude rond handel in boxershorts en slippers, maar zelf weerspreekt hij alle beschuldigingen.