In de BinckBank Beleggers Top 200 staat voor het eerst een niet-Nederlands aandeel bij de eerste tien: Tesla. De broker publiceerde dinsdag de resultaten van het jaarlijkse onderzoek, dat een beeld geeft van welke aandelen en fondsen bij Nederlandse beleggers in trek zijn.

Shell, dat in het afgelopen jaar een koersdaling van ongeveer 40 procent beleefde, blijft het populairste aandeel onder Nederlandse beleggers. ING en ASML staan op plek twee en drie.

In de lijst zijn de effecten van de coronacrisis goed terug te zien. De aandelen van vaccinproducenten Pfizer en Moderna duiken voor het eerst op in de lijst, en Just Eat Takeaway behoort als thuisbezorger tijdens de lockdowns tot de grootste stijgers.

Aandelen die flink in waarde daalden, waren soms ook in trek. Beleggers zagen ideale instapmomenten voor Air France KLM, Basic-Fit en dus ook voor Shell.

Volgens BinckBank laten Nederlandse beleggers hun oog vooral vallen op techaandelen die ook het thema duurzaamheid vertegenwoordigen. De Chinese concurrent van Tesla, NIO, is op plaats 65 de hoogste nieuwe binnenkomer en laadpalenfabrikant Alfen de grootste stijger (van 177 naar 56).

Het onderzoek is gebaseerd op de portefeuilles van ruim 200.000 particuliere beleggers bij BinckBank.