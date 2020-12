De Europese Unie doet nog een "laatste inspanning" om voor de periode na 31 december tot een handelsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk te komen, zegt hoofdonderhandelaar Michel Barnier. Eerder op de dag verwierp de EU volgens ingewijden een compromisvoorstel van de Britten over de visserij.

"We zitten in een cruciale fase. We doen nog een laatste inspanning", zei Barnier voorafgaand aan een bijeenkomst met diplomaten van de 27 lidstaten.

Het VK heeft volgens bronnen van persbureau Bloomberg voorgesteld om de waarde van de vis die EU-lidstaten in Britse wateren vangen met 30 procent te verminderen, maar de EU zou niet verder willen gaan dan een verlaging van 25 procent. De Britten waren al omlaaggegaan ten opzichte van hun eerdere eis van 60 procent.

De EU en het VK onderhandelen momenteel over hoe de onderlinge handel eruit moet zien per 1 januari, als de Britten ook technisch de EU hebben verlaten. Tot de jaarwisseling geldt nog een overgangstermijn waarin handel wordt gedreven volgens oude afspraken.

De visserij is een van de voornaamste twistpunten die nog op tafel liggen. De EU wil dat Europese vissers toegang blijven houden tot Britse wateren, maar de Britten willen daar zelf over kunnen beslissen. Daarnaast is er nog altijd onenigheid over toezicht en staatssteun.