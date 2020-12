De Britse economie heeft zich in het derde kwartaal van dit jaar nog sterker hersteld dan de voorlopige cijfers hadden laten zien. Het ging om een recordgroei van 16 procent op kwartaalbasis, maakt statistiekbureau ONS dinsdag bekend.

In de eerste raming werd gemeld dat het bruto binnenlands product (bbp) met 15,5 procent was gegroeid. De grote groei in het derde kwartaal maakt de historisch grote krimp van 18 procent van het kwartaal ervoor zeker niet goed. Toen kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst te maken met het coronavirus en een lockdown.

In de eerste acht maanden van het jaar heeft het VK een recordbedrag van 241 miljard pond (ruim 263 miljard euro) geleend om de gaten in de begroting te dichten. Dat is bijna 190 miljard pond meer dan in dezelfde periode in 2019.