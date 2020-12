De consument gaf ook in het derde kwartaal online flink meer uit, vooral aan eten en spullen voor het interieur van hun woning, blijkt uit de dinsdag gepubliceerde Thuiswinkel Markt Monitor. Aan evenementen en reizen werd juist fors minder uitgegeven. Tevens blijkt dat er zo'n 760.000 online shoppers bij zijn gekomen.

De consument besteedde tussen begin juli en eind september maar liefst 5,7 miljard euro online. Dat was 4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal aankopen kwam uit op 75 miljoen, wat maar liefst 23 procent meer is dan in het derde kwartaal van 2019.

Dat kwam uitsluitend door een stijging van het aantal gekochte goederen; dat nam met maar liefst 34 procent toe. Aan diensten, zoals vakanties, pretparken en evenementen, is online juist minder besteed. Het aantal aangekochte diensten daalde met 25 procent, terwijl het uitgegeven bedrag zelfs 48 procent groter was.

Vooral online bedrijven die pakketreizen aanbieden, kregen het zwaar te verduren, met een min van 77 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bij losse vliegtickets en accommodaties daalden de uitgaven met 41 procent.

"De versoepeling van de overheidsmaatregelen gedurende de zomer zijn ook terug te zien in de cijfers", zegt Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org, dat een van de opdrachtgevers van het onderzoek was. "De groei van de online bestedingen was nog steeds groot in het vorige kwartaal. Maar er werd ook weer meer in de fysieke winkelstraat gekocht."

Volgens het onderzoek zijn dit jaar 760.000 mensen voor het eerst online gaan shoppen. Dat is 7 procent meer dan vorig jaar. Dat kwam waarschijnlijk door de COVID-19-pandemie, want vorig jaar waren er nauwelijks meer online shoppers dan in het jaar ervoor.