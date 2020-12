Behalve tot een tsunami aan pakketten, leidt de lockdown volgens PostNL ook tot veel meer drukte in de Nederlandse brievenbussen. Daardoor kunnen brieven en kaarten later bezorgd worden. Dezer dagen worden zo'n 14 miljoen kaarten en brieven per dag verstuurd, laat de post- en pakketbezorger dinsdag weten.

"Dat is meer dan het dubbele van een gemiddelde dag." PostNL is na de overname van Sandd eerder dit jaar de enige bezorger van brieven en kaarten in Nederland.

Bij PostNL werken zo'n 30.000 mensen aan het ophalen, sorteren, voorbereiden en bezorgen van de post. "We doen er alles aan om elke dag opnieuw miljoenen kaarten en brieven op de mat te laten vallen, soms gebeurt dat misschien iets later door de drukte", zegt directeur Post Resi Becker van PostNL.

Maandag liet het bedrijf weten dat de capaciteit voor het ophalen en bezorgen van pakketten is opgevoerd tot 1,7 miljoen per dag. Maar dat het aanbod nog veel groter is. Daardoor heeft PostNL maatregelen ingesteld.

Zo worden niet alle pakketten bij de webwinkels opgehaald, kunnen kleine zakelijke klanten niet al hun pakketjes aanbieden en worden consumenten opgeroepen voorlopig geen pakjes retour te sturen.