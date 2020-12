In Nederland vonden vorig jaar 93.000 arbeidsongevallen plaats die dusdanig zwaar waren dat werknemers tenminste vier dagen niet konden werken. Dat is vrijwel net zoveel als in de twee jaar daarvoor. Dat meldt het CBS dinsdag, op basis van cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

In 2019 liep 3,3 procent van alle werknemers tussen de 15 en 75 jaar lichamelijk letsel of geestelijke schade op bij een ongeval op het werk. Ruim de helft van hen was de andere dag weer aan het werk. Een op de drie werknemers die een ongeval hadden gehad, bleef minsten vier dagen thuis.

Met 93.000 incidenten lag vorig jaar het aantal arbeidsongevallen iets hoger dan twee jaar geleden, toen er ongeveer 91.000 voorvallen waren, en op hetzelfde niveau als in 2017. Dat zijn er beduidend meer dan in de jaren daarvoor. Zo waren er in 2015 nog 'slechts' 73.000 incidenten. Dit komt deels doordat er de afgelopen jaren steeds meer mensen aan de slag zijn gegaan, maar er vinden ook gemiddeld meer ongevallen plaats per werknemer.

Veel incidenten kwamen door uitglijden, struikelen, een verkeerde beweging of te zwaar tillen. Bij een kwart van de ongevallen was sprake van psychische overbelasting, bijvoorbeeld door stress of intimidatie.

Bijna de helft van de ongevallen gebeurde in de zorg, industrie en handel. Dit kwam mede doordat in die bedrijfstakken veel mensen werken. Relatief gezien vonden in de logistiek, bouw, afvalbeheer en waterbedrijven de meeste ongevallen plaats, in de ICT en energiesector de minste.