Coronaklussers zorgden ook in het najaar voor een flinke groei van de verkopen bij bouwmarktketen Hornbach, blijkt uit cijfers die de doe-het-zelfketen dinsdag heeft gepubliceerd. Wel verwacht het Duitse bedrijf dat de strenge lockdowns in onder meer het thuisland en Nederland flinke gevolgen zullen hebben voor de verkopen.

In Nederland, maar ook in andere landen waar Hornbach actief is, zijn door de uitbraak van COVID-19 veel mensen hun huis gaan opknappen. In het voorjaar merkte Hornbach dit al en de kluswoede is nog niet voorbij.

In het derde kwartaal, dat bij bouwmarktketen van begin september tot eind november loopt, draaide het bedrijf een omzet van 1,3 miljard euro. Dat is 20,3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook in Nederland zijn dubbele groeicijfers in de boeken gezet, al meldt het bedrijf geen exact percentage.

Hornbach waarschuwt dat de lockdowns in diverse landen invloed zullen hebben op de verkoopcijfers. "Natuurlijk ben ik realistisch en stel ik de verwachtingen voor het vierde kwartaal naar beneden bij", aldus Evert de Goede, algemeen directeur van Hornbach in Nederland. Hij verwacht dat de strenge contactbeperkende maatregelen ervoor zorgen dat er geen stijgende lijn meer in de verkopen in Nederland zit.