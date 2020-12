Het moederbedrijf van Miss Etam en Steps, NXT Fashion, heeft uitstel van betaling aangevraagd voor twee bedrijfsonderdelen. Door de strengere coronamaatregelen viel de omzet van het bedrijf in één keer weg waardoor de twee onderdelen niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, schrijft NXT Fashion maandag in een persbericht.

Het gaat om het distributiecentrum en een operationeel onderdeel, het shared service center. Er werken in totaal 116 mensen bij de twee onderdelen. Wat deze stap precies voor hen betekent, is nog niet duidelijk. NXT Fashion kon nog niet direct reageren op vragen van NU.nl daarover.

Het is al maanden onrustig rondom Miss Etam en Steps. De keten was tot enkele maanden geleden in handen van het Belgische retailbedrijf FNG. Dat ging in augustus failliet. De Nederlandse onderdelen kwamen in handen van NXT Fashion.

NXT Fashion is niet alleen het moederbedrijf van Miss Etam en Steps, maar ook van Expresso en Claudia Sträter. In september maakte het bedrijf bekend in Nederland 28 winkels te sluiten, waardoor mogelijk zo'n 270 mensen hun baan verliezen. De vestigingen die sluiten zijn veelal niet meer rendabel of bevinden zich op een ongunstige locatie. Zo wordt onder meer de vestiging van Miss Etam in Groningen gesloten.