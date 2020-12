DPG Media verkoopt Startpagina en SchoolBANK aan de nieuw opgerichte vennootschap Kompas Publishing B.V. van Aart Wallet en Steven Flipse. Het bedrijf heeft de betrokken medewerkers daarover maandag geïnformeerd.

Startpagina (opgericht in 1998) en SchoolBANK (opgericht in 2002) zijn sinds april dit jaar onderdeel van DPG Media. Het bedrijf wil zich richten op nieuwsmerken, tijdschriften en online services en vooral de combinatie tussen die elementen. De beide sites passen daar minder in.

Steven Flipse is voormalig CFO bij Sanoma Media Netherlands en Aart Wallet medeoprichter van Fashionchick, inmiddels ook onderdeel van DPG Media. Volgens DPG hebben zij oprechte interesse in Startpagina en SchoolBANK. Het bedrijf heeft er het volste vertrouwen in dat het duo de merken een succesvolle toekomst kan geven.

De medewerkers van Startpagina en SchoolBANK gaan ook op een nieuwe locatie werken. De ondernemingsraad van DPG Media moet nog instemmen met de transactie. Dat gebeurt waarschijnlijk in februari.