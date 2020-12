PostNL kan, ondanks een verdere verruiming van de capaciteit, door de toegenomen drukte niet meer alle pakketten ophalen bij de webwinkels. Ook kunnen kleine zakelijke klanten minder aanleveren en worden consumenten opgeroepen hun retouren vast te houden tot 7 januari. Dat zegt directeur Pakketten Liesbeth Kaashoek van PostNL maandag tegen NU.nl.

Sinds de sluiting van de niet-essentiële winkels bestellen mensen volgens de directeur nog veel meer online. "We zijn al opgeschaald naar 1,7 miljoen pakketten per dag, wat nu echt het maximaal haalbare is", zegt Kaashoek. "Ten opzichte van begin dit jaar is de capaciteit met 90 procent verhoogd." Voor Black Friday en Sinterklaas was de capaciteit al opgehoogd tot 1,5 miljoen pakketten.

Om het netwerk draaiende te kunnen houden en het werk veilig en verantwoord te kunnen laten doorgaan, voert PostNL nu verschillende maatregelen door. "We vragen consumenten die bestellingen willen terugsturen, dat niet te doen tot 7 januari. We zijn in gesprek met de webwinkels over het verlengen van de retourtermijn. Een aantal heeft dat al gedaan."

Zo is de retourtermijn bij bol.com verlengd naar zestig dagen. Voor Black Friday moest PostNL al ingrijpen door niet meer alle pakketten bij de webshops op te halen om te bezorgen. Die maatregel was weer teruggedraaid, maar moet nu opnieuw in het leven worden geroepen. Kaashoek: "Alles wat we wel ophalen, bezorgen we ook. Hoeveel er wel wordt opgehaald en bij welke winkel, wordt per dag bekeken."

PostNL opent mobiele pakketpunten om grootste druk te verlichten

Ook kunnen de kleinere zakelijke klanten niet meer al hun te versturen pakketten aanleveren bij de pakketpunten. Van het totale aantal van 3.750 pakketpunten was direct na de aankondiging van de lockdown 8 procent al weggevallen. Daar zijn sinds vrijdag nog honderden bijgekomen. "Er zijn nog zo'n drieduizend pakketpunten open, ofwel 80 procent van het totaal", aldus de directeur Pakketten van PostNL.

Eerder sloten honderden Bruna's en Primera's de deuren omdat zij niet alleen open wilden blijven als pakketpunt. "We moeten de druk op de bestaande punten en zeker die in supermarkten ook verlichten zodat het daar niet nog drukker wordt in de aanloop naar Kerst", aldus Kaashoek.

Zo zal PostNL met ingang van maandag op zo'n twintig plekken mobiele pakketpunten plaatsen bij bijvoorbeeld supermarkten of bouwmarkten. "Om daar de grootste druk weg te nemen. Alle kleine beetjes helpen."

De druk voor het PostNL-personeel is ook hoog, zegt Kaashoek. "Die leveren een topprestatie." Ze benadrukt dat consumenten nog wel hun eigen pakketjes kunnen versturen.