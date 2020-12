De grote supermarktketens hebben hun openingstijden flink verruimd in de aanloop naar de kerstdagen. Veel winkels die normaal gesproken om 20.00 uur dichtgaan, blijven de dagen voor Kerst tot 22.00 uur open. Sommige andere vestigingen blijven zelfs tot middernacht open. Jumbo maakt 't het bontst: de Foodmarkt in Breda blijft deze week namelijk 85 uur achter elkaar open. Ook op Eerste Kerstdag kunnen klanten bij veel winkels terecht, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Voor supermarkten zijn de dagen voor Kerst altijd al druk. Daar komt dit jaar bij dat de winkels de klanten vanwege het coronavirus graag zoveel mogelijk spreiden over de dag. Daardoor zijn veel supermarkten van onder meer Albert Heijn, Jumbo, Coop, Dirk en Lidl deze week langer open.

Zo kunnen klanten van Jumbo dinsdag en woensdag bij veel vestigingen tot 22.00 of zelfs 23.30 uur terecht. De Brabantse supermarktketen heeft besloten om de Foodmarkt in Breda van maandagochtend 7.00 uur tot donderdagavond 20.00 uur dag en nacht open te houden. Op deze manier wil het bedrijf de klanten de mogelijkheid bieden om op rustige uren te komen.

Cadeaubon bij 's nachts winkelen

Mensen die 's nachts tussen 0.00 en 6.00 uur boodschappen komen doen, krijgen een cadeaubon van 10 euro bij aankoop van minimaal 75 euro aan boodschappen. Op deze manier moeten klanten extra gestimuleerd worden om in de nachtelijke uren hun boodschappen te doen. Deze bon kunnen ze pas in januari gebruiken.

Ook Albert Heijn heeft de winkeltijden aangepast. Vrijwel alle winkels zijn minimaal tot 22.00 uur open. Ongeveer negentig AH-winkels gaan zelfs pas om middernacht dicht. Lidl heeft besloten om de openingstijden van alle winkels ook aan te passen in de aanloop naar Kerst.

"Tevens zijn zestig van onze drukste supermarkten op Eerste Kerstdag open", meldt een Lidl-woordvoerder. ALDI opent eveneens op 25 december een deel van de winkels, terwijl bij veel andere ketens de klanten ook op het laatste moment nog inkopen voor de kerstdis kunnen doen.

Ook groothandels spreiden klanten

Niet alleen supermarktpersoneel maakt deze week meer uren, ook de groothandels willen de klanten zoveel mogelijk spreiden. Zo zijn de ongeveer vijftig vestigingen van Sligro allemaal langer open. Ook concurrent Makro houdt de deuren van de winkels gemiddeld enkele uren per dag langer open. Bij de groothandels kunnen overigens alleen pashouders terecht.

Vakbond FNV is niet gelukkig dat de winkels langer en vaker open zijn rondom Kerst. De bond vreest dat een bezoek aan de supermarkt een uitje wordt, waardoor het onnodig druk is in de winkels en de kans op besmettingen toeneemt. Daarnaast wil het personeel volgens FNV graag "de Kerst doorbrengen met dierbaren en niet in overvolle supermarkten".