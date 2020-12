Het lijkt er toch van te komen: een Brexit zonder handelsakkoord. Per 1 januari maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de interne Europese markt en zal de handel verlopen volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie WTO. Wat betekent dat concreet?

Formeel kan er nog tot en met 31 december een handelsakkoord op tafel komen. Gebeurt dat niet, dan is het Verenigd Koninkrijk daarna vanuit Europa bezien opeens een zogeheten derde land, zoals de Verenigde Staten, waarmee geen verdere afspraken bestaan.

De WTO vertegenwoordigt momenteel ruim 160 landen. Ieder lid heeft een lijst van heffingen en quota's die per product van toepassing zijn voor ieder ander land waarmee geen handelsakkoord bestaat. Volgens die tarievenlijst moeten de Britten over bijvoorbeeld de import van Nederlands gehakt een heffing van 48 procent betalen.

Premier Boris Johnson en anderen in het kamp van de scherpslijpers in de Brexit-discussie hebben het vaak over Australië als ze de situatie na 1 januari schetsen. Met dat land heeft de EU immers ook geen handelsakkoord en dat loopt verder prima, is de redenatie.

Geen handelsakkoord, wel losse afspraken

Wat daarbij wel moet worden aangetekend, is dat er dan wel geen algeheel handelsakkoord is, maar dat er wel losse afspraken bestaan tussen de EU en Australië. Daaronder vallen bijvoorbeeld richtlijnen over de kwaliteit van de producten.

Dat soort deelafspraken liggen er niet tussen de EU en het VK, die weer vanaf nul moeten beginnen met het opbouwen van een handelsrelatie.

Zoals gezegd hebben de WTO-tarieven betrekking op specifieke producten en de hoogte van de heffingen loopt nogal uiteen. Gemiddeld hanteert de EU een heffing van 2,8 procent op Britse producten. Voor auto's is dat tarief echter al 10 procent en voor sommige landbouwproducten loopt het op naar 35 procent.

Importheffingen kunnen uiteenlopen

Omgekeerd zullen ook de Britten vooral op auto's en op voeding forse importheffingen gaan doorberekenen. Dat vooral deze producten hoog belast worden heeft te maken met protectionistische motieven. Het gaat om industrieën die voor de binnenlandse economie van de Britten van groot belang zijn.

Daar staat tegenover dat de heffingen op producten die het VK minder, of helemaal niet, zelf produceert lager kunnen uitvallen. Het gaat dan onder meer om rozen.

Daar zit wel weer een addertje onder het gras: de WTO-regels staan niet toe dat het VK in dit geval alleen voor Europese exporteurs een lager tarief hanteert. Dat moet dan ook voor alle andere WTO-lidstaten gebeuren.

Nog meer veranderingen in de handelsrelatie

Los van de importtarieven verandert er nog veel meer in de handelsrelatie tussen de EU en het VK.

Nu gelden bijvoorbeeld nog dezelfde afspraken over de kwaliteit van producten en over veiligheids- en gezondheidseisen. Straks is dat zonder deal niet meer zo. Dan zou het kunnen gebeuren dat bedrijven apart voor het VK gaan produceren, omdat daar bijvoorbeeld bepaalde ingrediënten in voedsel niet zijn toegestaan.

Wat dit alles zal betekenen voor de omvang van de handel tussen de EU en het VK is nog onzeker. Het Britse Centre for Economic Performance schat dat de wederzijdse handel in de komende tien jaar met 40 procent zal teruglopen.