Een plannetje van de vuurwerkbranche om toch licht vuurwerk te kunnen verkopen in de aanloop naar Oud & Nieuw gaat niet door. Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft de branche geen toestemming om zelf vuurwerk te gaan bezorgen of speciale loketten te openen, meldt branchevereniging Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) maandag.

Woordvoerder Marcel Teunissen spreekt van een nieuwe tegenvaller voor de branche. "Het was een pleister op de wonde geweest, maar verkopers hadden zo toch nog wat omzet kunnen halen."

Alleen vuurwerk van de lichtste categorie is met de jaarwisseling toegestaan. "We begrijpen dat we dat niet met de normale post mogen versturen, maar we hadden wel gehoopt om het te mogen bezorgen, zoals iedereen zijn eigen waren mag bezorgen."

Teunissen ziet nu vrijwel geen mogelijkheden voor de branche meer om nog iets te verkopen. "Misschien dat er in bouwmarkten nog iets mogelijk is. We kunnen het vuurwerk wel opslaan tot half januari, maar dan heeft het weinig zin meer."